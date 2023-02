I Carabinieri della stazione di Fisciano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 60 anni di Cava De’ Tirreni per i reati di violenza sessuale aggravata e corruzione di due minorenni. L’indagine è avviata a seguito di una segnalazione giunta al Centro servizio emergenza infanzia da parte della madre delle bambine, e ha permesso di ricostruire una serie di gravi e reiterati episodi di violenza subiti dalle due minori nel corso degli anni e commessi dal 60enne. La notizia di un caso di abuso su minori è sempre sconvolgente e preoccupante, e in questo caso ci troviamo di fronte a un uomo che avrebbe abusato di due bambine per anni. È importante sottolineare che l’abuso su minori rappresenta una delle forme più gravi di violenza e che può avere conseguenze terribili sulla vita delle vittime.

In questo caso, grazie alla segnalazione della madre delle bambine, le autorità sono riuscite a individuare il responsabile e ad arrestarlo. La custodia cautelare in carcere è disposta dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura salernitana, il che dimostra la gravità dei fatti contestati e la volontà delle autorità di tutelare le vittime.