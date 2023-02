Gli incendi di auto sull’autostrada A16 Napoli-Canosa sono un problema ricorrente nella zona del Km 31,200. Questa è diventata un’area pericolosa a causa della frequenza degli incendi di veicoli in transito. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti tempestivamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente, il conducente della vettura, un trentenne diretto a Bari, non ha riportato ferite o danni.

Questi continui incendi di auto rappresentano un pericolo per la sicurezza stradale e richiedono l’intervento delle autorità per indagare sulla loro origine e prevenirne ulteriori episodi. È importante che vengano prese misure per garantire la sicurezza dei conducenti e delle vetture in transito su questa autostrada.