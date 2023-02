Il centro storico di Napoli continua ad essere disseminato di micro discariche nonostante il flusso continuo di turisti che devono assistere ad un vero scempio. Situazione allarmante è in via Foria, come segnalano dei residenti al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Proprio all’esterno Istituto Tecnico Statale Della Porta – Porzio una montagna di rifiuti sversati e depositati sul marciapiede crea uno spettacolo indecente.

“Abbiamo chiesto ad Asia un urgente intervento di bonifica per rimediare a questo disastro.”- dichiara Borrelli- “La situazione però è molto più preoccupante rispetto a quello che ci dicono i singoli casi che ci vengono segnalati. Dal centro alla periferia è un continuo accumularsi di discariche a cielo aperto che oltre ad essere motivo di degrado sono anche, spesso, delle bombe ecologiche. Occorre quindi pianificare meglio gli interventi di ritiro rifiuti e di pulizia ma soprattutto bisogna contrastare in maniera più netta e decisa lo sversamento illecito di rifiuti. Servono una maggiore videosorveglianza e pene più severe per gli inquinatori e gli incivili”.