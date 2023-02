La raccolta differenziata arriva al 72 per cento. È in costante crescita la percentuale di raccolta differenziata nel comune di Poggiomarino. Nel 2022 scorso si è registrato un netto miglioramento sia dal punto di vista numerico ( la percentuale dal 2021 al 2022 è cresciuta di quattro punti percentuali) che dal punto di vista temporale ( in tutti i mesi dell’anno si è conferito correttamente, a differenza del 2021 durante il quale si partì con parecchie incertezze). Il successo della raccolta differenziata è da ricercare sicuramente nel nuovo calendario di conferimento voluto dalla nuova amministrazione, e portato avanti da una campagna di sensibilizzazione che quotidianamente ha offerto risposte ai quesiti dei cittadini.

“Io ed il sindaco Maurizio Falanga visitiamo regolarmente l’isola ecologica e seguiamo da sempre i controlli della polizia municipale chiamata a visionare il corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini. Si continua a sensibilizzare, non smetteremo di coadiuvare la Polizia Municipale nei loro compiti di controlli e saremo sempre grati a quei cittadini coscienziosi che responsabilmente si adoperano per una giusta raccolta differenziata” afferma il vicesindaco Luigi Belcuore con delega all’Ambiente.

“Chiediamo ai cittadini di non abbassare la guardia, di continuare a sensibilizzare il vicino di casa, l’amico scettico, i propri figli. È anche nelle scuole che facciamo veicolare spesso il messaggio ambientale. Un piccolo studente che rispetta l’ambiente sarà un grande cittadino. È solo con il rispetto per la natura da parte dell’intera comunità che possiamo continuare a fare bene e migliorare sempre più” esorta il primo cittadino Maurizio Falanga.