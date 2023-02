Come riporta Agipronews, a Napoli è stato centrato un 8 Doppio Oro da 50mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 23 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 597,6 milioni dall’inizio dell’anno. Il 10eLotto è uno dei giochi più popolari in Italia, che offre la possibilità di vincere importanti premi in denaro. Nel corso degli anni, sono stati molti i fortunati che hanno avuto la possibilità di portare a casa somme considerevoli grazie a questo gioco.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 23 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale dei premi distribuiti dall’inizio dell’anno a 597,6 milioni di euro. Si tratta di cifre molto importanti, che dimostrano la grande popolarità di questo gioco e l’interesse che suscita tra gli italiani.