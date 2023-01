Un grave incidente stradale ha coinvolto tre anziani lungo la SS 7, via Nazionale Delle Puglie al Km. 302, 700, nel comune di Pratola Serra. La vettura, guidata da uno degli anziani, si è ribaltata fuori strada, causando la bloccaggio delle due donne ed un uomo all’interno dell’abitacolo. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per liberare le vittime, che sono poi affidate ai sanitari del 118 per le cure mediche del caso. Fortunatamente, nonostante la gravità dell’incidente, non si sono registrate vittime.

L’incidente ha causato non pochi problemi al traffico lungo la strada, ma gli operatori delle forze dell’ordine hanno lavorato rapidamente per ripristinare la circolazione e gestire la scena dell’incidente. Questo incidente è un triste promemoria delle difficoltà che gli anziani possono incontrare alla guida, e di come gli incidenti stradali possono avere conseguenze tragiche. È importante che gli anziani, così come tutti gli altri automobilisti, rimangano vigili e attenti alla guida, e che seguano le regole del traffico per evitare incidenti.