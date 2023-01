Ennesima aggressione un ospedale napoletano. Una guardia giurata in servizio presso l’Ospedale del Mare picchiata dal familiare di un ricoverato. Tutto è iniziato quando una donna voleva entrare nel reparto dove era ricoverato il padre ma la guardia le ha spiegato che avrebbe dovuto farsi autorizzare dal personale sanitario. A quel punto, la donna ha iniziato ad inveire contro di lui ed è raggiunta da un altro familiare il quale l’ha aggredito colpendolo con degli schiaffi. Sul posto è giunta la polizia e l’aggressore, un uomo di 42 anni, è denunciato per lesioni personali.

Un ennesimo episodio di violenza all’indomani dell’aggressione ai danni di un medico del 118, Ciro Grimaldi, ai Quartieri Spagnoli. A denunciare l’episodio era stata l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate” che da anni si batte per contrastare il fenomeno della violenza sul personale sanitario. Il fatto era avvenuto in vico Lungo San Matteo. La postazione 118 del Loreto Crispi era allertata per soccorrere una persona in agitazione psicomotoria.

L’equipaggio, insieme ai carabinieri, era salito al casa del paziente che si era mostrato apparentemente tranquillo. Poi improvvisamente aveva colpito il medico con un pugno. «Sono stato colpito al volto e al naso – aveva raccontato Grimaldi al Tg5 -. Ho chiesto al collega la prognosi quanto più breve possibile per poter rientrare immediatamente in servizio».