I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Vomero hanno arrestato un uomo di 33 anni con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. L’uomo è stato fermato durante un controllo alla circolazione nel quartiere Chiaiano, e al momento del fermo è stato trovato in possesso di 4 dosi di crack. Una successiva perquisizione della sua abitazione ha portato al ritrovamento di altre 226 dosi di crack e 2 “palline” di cocaina.

Gli accertamenti svolti dai carabinieri hanno inoltre rivelato che l’uomo era anche percettore del reddito di cittadinanza. A seguito dell’arresto, è stato avviato l’iter per la revoca del beneficio. L’uomo è attualmente in carcere in attesa di giudizio.

La droga rappresenta un grave pericolo per la salute e la sicurezza della società, e il suo commercio rappresenta una grave minaccia per la legalità e la stabilità della comunità. L’auspicio è che anche questo arresto possa contribuire a contrastare il traffico di droga e a garantire una maggiore sicurezza per tutti.