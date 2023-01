È finito all’attenzione della stampa e di lui se n’è occupata la giustizia per quel video che lo riprende mentre spara dei colpi di pistola contro un muro, e sul quale compare la scritta provocatoria: “auguri felici…a chi non tradisce gli amici buon anno”. Il protagonista del video, un 22enne incensurato, ha provato l’ebbrezza di diventare “famoso” in pochi minuti, perché quelle immagini che lo riprendono con il “volto da duro”, barba e occhiali, è diventato virale sui social. Per questo, lunedì sera è finito denunciato dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, e il video è acquisito dalla Procura della Repubblica. Ieri pomeriggio, i carabinieri di Castellammare di Stabia hanno perquisito la casa del ragazzo che si esibisce con il revolver in mano e che adesso deve rispondere dell’accusa di procurato allarme.

Il suo messaggio, pubblicato come “storia” sul proprio profilo di Instagram, è interpretato come una chiara intimidazione di carattere camorristico. I militari dell’Arma, impegnati nel

web patrolling, hanno perquisito l’abitazione del 22enne e hanno rinvenuto e sequestrato una pistola a salve, marca Bruni, modello magnum, di calibro 380 con tappo rosso. Si tratta di quell’arma verosimilmente utilizzata durante il video e che qualche osservatore aveva già capito che si trattava di una “scaccia cani”, perché – ha commentato su Instagram – non ha il “rinculo”.