L’arresto di Matteo Messina Denaro ha sconvolto non solo il mondo criminale, ma anche la società in generale. Tuttavia, invece di provocare un senso di orrore e disgusto, sembra che la figura del boss stia diventando sempre più attraente per alcune fasce della popolazione. Questo fenomeno è recentemente sottolineato da Francesco Emilio Borrelli, deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra, che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video scioccante in cui è mostrato un bambino che indossa lo stesso outfit del boss al momento dell’arresto.

Questa nuova moda non solo è offensiva per le vittime della criminalità organizzata, ma rappresenta anche un messaggio pericoloso per i giovani, che potrebbero essere influenzati dalla figura eroizzata dei boss della mafia. Questo fenomeno sta attualmente alimentando una sorta di “culto” intorno alla figura di Matteo Messina Denaro e ad altri boss della mafia, che vengono visti come modelli da imitare e da esaltare.

Per questo motivo, Borrelli e il conduttore radiofonico Gianni Simioli stanno portando avanti una campagna per dissuadere i cittadini a non vestire i propri figli come il boss dei boss durante il Carnevale. Come ha spiegato il deputato: “La mafia non è una goliardata. C’è gente che ha sofferto, anche bambini uccisi. Inneggiare a questi criminali significa mitizzarli. Perché queste famiglie non vestono i loro figli come Falcone e Borsellino o come Giancarlo Siani? Perché esaltano sempre i boss e mai le vittime e gli eroi?”