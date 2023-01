Un incendio di un veicolo ha causato la chiusura temporanea della strada statale 268 “del Vesuvio” al km 21,100 a Terzigno, in provincia di Napoli. L’Anas, l’ente responsabile per la gestione delle strade statali in Italia, ha annunciato che il traffico è deviato sulla viabilità secondaria, come indicato dalle segnalazioni presenti sul posto. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono immediatamente inviate per spegnere l’incendio e le squadre Anas e le Forze dell’ordine sono impegnate nella gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto stradale il più presto possibile.

Gli incidenti stradali come questo possono causare notevoli ritardi e problemi per i conducenti che viaggiano su questa strada e l’Anas raccomanda ai conducenti di prestare attenzione alle segnalazioni stradali e di pianificare il proprio viaggio in anticipo per evitare eventuali ritardi. L’Anas invita tutti i conducenti a prestare attenzione alle segnalazioni stradali e a rispettare le limitazioni di velocità per garantire la sicurezza di tutti sulla strada.