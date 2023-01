La cattura di Matteo Messina Denaro, uno dei latitanti più ricercati d’Italia, sembra aver scatenato una nuova moda tra alcune persone. La nuova tendenza sarebbe quella di andare in giro con l’outfit del boss mafioso, riferendosi al cappellino di lana, giubbotto e pantalone marrone indossati da Messina Denaro al momento dell’arresto.

Francesco Emilio Borrelli, un deputato di Alleanza Verde-Sinistra, ha espresso la sua preoccupazione per questa tendenza, definendola “aberrante” e “una mancanza di rispetto verso tutte le vittime della mafia e le loro famiglie”. Borrelli ha anche sottolineato che questo fenomeno fa capire come mai Messina Denaro è in grado di rimanere nascosto per tanto tempo, coperto da una fetta di popolazione che sostiene la mafia.

Il deputato ha chiesto una “vera e propria rivoluzione culturale” per contrastare questa tendenza e ha invitato le persone a rispettare le vittime della mafia e a non idolatrare i boss criminali.