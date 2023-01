Due persone denunciate a Torre del Greco per reati che i carabinieri della compagnia corallina e quelli del Reggimento Campania hanno scoperto in flagranza. I controlli sono effettuati nei giorni scorsi durante un’operazione a largo raggio Hanno portato a denunciare un uomo e una donna entrambi di Torre del Greco. La donna è denunciata per evasione. La 61enne, sottoposta agli arresti domiciliari, è rimasta sorpresa fuori dalla sua abitazione a Torre del Greco. Denunciato, invece, per guida in stato d’ebrezza un 25enne. Il giovane è fermato ad Ercolano alla guida della sua auto. Al controllo dei Carabinieri è risultato con un tasso alcolemico superiore al limite consentito.

E ancora. Durante i controlli dei carabinieri, sono state eseguite diverse perquisizioni. Segnalate alla Prefettura due persone trovate in possesso di marijuana. Controlli anche alla circolazione stradale. Notificati verbali al codice della strada per migliaia di euro, sottoposte a sequestro 5 auto e ritirate 2 carte di circolazioni. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.