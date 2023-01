Indagine condotta dall’ufficio di Napoli della Procura Europea Eppo, in cui la Guardia di Finanza del Comando provinciale di Salerno ha eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per un valore di oltre 160mila euro. Le indagini riguardavano le risorse economiche concesse ad alcuni agricoltori della provincia salernitana nell’ambito del Piano Sviluppo Rurale Campania, chiamato “Progetto Integrato Giovani.” Le indagini hanno riscontrato varie anomalie nella documentazione presentata dall’impresa per l’ottenimento del contributo, tra cui l’indicazione di un’estensione di superfici superiori a quelle effettive, al fine di aumentare la dimensione economica dell’azienda agricola.

I sopralluoghi hanno confermato le discordanze e sono rilevate la presenza di un fabbricato grezzo in di costruzione e terreni adibiti a pascolo invece che alla coltura di prodotti agricoli. In base ai documenti presentati, l’impresa aveva già ottenuto un acconto di 163.031 euro, per cui la Procura europea ha richiesto ed ottenuto il sequestro preventivo per lo stesso importo.