Un triste evento si è verificato nella città di Benevento, dove un uomo di 51 anni originario di Sorrento, identificato come T.E., è trovato morto nel quartiere Triggio. La scoperta è fatta dai residenti del quartiere, che hanno lanciato l’allarme e chiamato i soccorsi. I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente, ma purtroppo non sono riusciti a rianimare l’uomo e hanno dovuto constatare la sua morte. La zona è finita immediatamente delimitata come scena del crimine e sono intervenuti gli specialisti della scientifica e gli agenti della Squadra mobile di Benevento per iniziare le indagini. Al momento, non si conoscono le cause del decesso, ma gli investigatori stanno lavorando per fare luce su quanto accaduto.

Il magistrato di turno ha disposto che i medici legali effettuassero un primo sopralluogo e le rilevazioni utili per analizzare ogni dettaglio. La salma è successivamente trasferita presso l’obitorio dell’ospedale San Pio di Benevento per ulteriori accertamenti al fine di capire se si tratta di una morte naturale o se ci siano altre circostanze sospette.

La comunità di Benevento è sotto shock per la tragica notizia, e si unisce alle familiari e amici del defunto nell’elargire le più sentite condoglianze. Si spera che le indagini possano chiarire la situazione il prima possibile e dare una risposta alle domande che questa triste vicenda solleva.