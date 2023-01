Un uomo di 50 anni originario di Napoli denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. I militari lo hanno sorpreso mentre era alla guida di una Fiat 500, proprio di un 65enne di Succivo, che aveva denunciato il furto della sua auto pochi giorni prima. L’uomo lo hanno fermato a Volla, mentre stava circolando con l’auto rubata. Durante una perquisizione, l’uomo è trovato in possesso di una lama metallica sequestrata dai militari. La denuncia è presentata dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marano, che hanno condotto le indagini. La denuncia è scaturita a seguito di una denuncia di furto di un’auto presentata pochi giorni prima dal legittimo proprietario, un 65enne di Succivo.

Il 50enne, al momento del fermo, ha cercato di giustificare la sua presenza alla guida dell’auto rubata, affermando di averla acquistata da un conoscente. Tuttavia, le indagini dei Carabinieri hanno permesso di accertare che l’uomo era a conoscenza del fatto che l’auto era stata rubata e che aveva acquistato l’auto stessa a un prezzo fortemente ribassato rispetto al valore di mercato.

Il possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli, come la ricettazione, sono reati previsti dal codice penale italiano e prevedono pene severe. In questo caso, l’uomo rischia una condanna fino a 3 anni di reclusione per ricettazione e fino a 2 anni per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. L’auto è restituita al legittimo proprietario e l’uomo è finito arrestato e si trova attualmente nel carcere di Poggioreale.