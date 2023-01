L’incidente mortale che si è verificato a Massafra, in Puglia, Italia, ha causato una grande tristezza e dolore nella comunità. Tre giovani, tra cui una tredicenne, sono morti sul colpo e un quarto è in gravi condizioni all’ospedale di Taranto, dopo essersi schiantati con un’auto contro un muretto di cemento. L’incidente è avvenuto sulla Massafra-Martina, domenica sera intorno alle 19, e la macchina si è schiantata ad alta velocità contro un muretto di cemento in prossimità di un ponte.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di indagine, ma potrebbero essere state l’asfalto viscido a causa della pioggia o la scarsa visibilità. I carabinieri stanno effettuando i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. La comunità è sconvolta dall’accaduto e le autorità stanno lavorando per determinare la causa dell’incidente e prevenire incidenti simili in futuro.