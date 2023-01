Una preoccupante notizia riguardante la contaminazione delle verdure sta circolando nelle ultime ore a causa di un allarme lanciato da un cittadino che ha contattato il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. La madre del cittadino avrebbe acquistato spinaci surgelati in un supermercato nella Sanità, ma sarebbe rimasta avvelenata da una contaminazione, presumibilmente da parte della pianta stramonio.

Borrelli ha dichiarato di aver preso contatto con la direzione dell’ASL (Azienda Sanitaria Locale) per richiedere ulteriori controlli e verificare se effettivamente si tratti di stramonio o di un’altra forma di contaminazione. La regione ha dichiarato di aver attivato l’allerta e il SIAN (Sistema di Allerta Rapida per Alimenti e Nutrizione) ed ha provveduto al sequestro del prodotto alimentare per inviarlo allo zooprofilattico per ulteriori analisi. Al momento, si attendono i risultati.

Il deputato ha sottolineato l’importanza di essere certi della situazione per evitare allarmismi e per individuare eventuali responsabili. La denuncia è presentata dalla famiglia interessata e si attende che le autorità investiguino e prendano le dovute misure per proteggere la salute pubblica.