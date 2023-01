Sicuramente, la riqualificazione delle arterie stradali è un’iniziativa importante per migliorare la qualità della vita dei cittadini di Terzigno. La ristrutturazione di strade come corso Leonardo da Vinci, via San Felice e le traverse di via Europa, consentirà di rendere queste zone più sicure, più fruibili e più decorose, nonché di migliorare la circolazione del traffico. Inoltre, si può osservare come questi lavori sono condotti dall’amministrazione comunale in modo da minimizzare i disagi per i cittadini, tuttavia non era possibile evitare alcuni problemi legati al traffico e ai ritardi nell’inizio dei lavori. Da sottolineare come spesso i lavori di riqualificazione stradale hanno tempi lunghi e spesso possono causare problemi temporanei ma il risultato finale porterà benefici a lungo termine per la comunità.

Inoltre, è da evidenziare come questa amministrazione comunale è recentemente rinnovata in parte, con la nomina di nuovi assessori, ciò potrebbe essere una dimostrazione dell’impegno e della volontà di continuare ad attuare interventi per migliorare la qualità della vita dei cittadini.