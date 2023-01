Nella notte del 7 gennaio, alle 3:28, una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 è registrata nei Campi Flegrei, a Napoli. L’epicentro della scossa è stato localizzato nella zona interessata da un’intensa attività sismica, nota anche come bradisismo (sollevamento o abbassamento del suolo). Anche se la scossa non era particolarmente forte, è avvertita da diverse persone soprattutto da coloro che abitano in edifici ai piani alti. Stavolta l’effetto è arrivato addirittura a Giugliano, città flegrea che spesso non è coinvolta nel fenomeno del bradisismo.

Le scosse di terremoto sono un fenomeno naturale comune in molte parti del mondo, soprattutto in quelle a elevata attività sismica come l’Italia. Nonostante non siano di solito pericolose, è importante essere sempre preparati ed informati su come proteggersi in caso di scossa. Se ti trovi in un edificio durante una scossa, cerca riparo sotto un tavolo o in una porta a volta e aspetta che la scossa passi. Se sei all’aperto, allontanati da edifici, alberi e linee elettriche. Se sei in macchina, fermati in un luogo sicuro e resta all’interno finché non è passata la scossa. Ricorda, la cosa più importante è la tua sicurezza.