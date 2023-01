Traditi dall’allarme del caveau. Così ai banditi non è rimasto altro da fare che scappare per evitare di essere catturati dai carabinieri, rinunciando al colpo grosso che con tutta probabilità avevano programmato da tempo. Sventato così il furto in banca ieri al Monte dei Paschi di Siena di corso Vittorio Emanuele, a Salerno. Erano circa le 12 quando i militari dell’Arma salernitana sono stati allertati dalla vigilanza dell’istituto, a sua volta insospettita dall’entrata in funzione dell’allarme a sensore. Nella banca i banditi sono arrivati alla rete fognaria cittadina, riuscendo a giungere fino al perimetro esterno del caveau. Probabile che la scelta della giornata in cui entrare in azione per i malviventi non sia casuale: complice la chiusura per l’Epifania, infatti, l’istituto di credito avrebbe riaperto soltanto nella giornata di domani.

Se tutto fosse andato secondo i piani, i banditi avrebbero avuto tutto il tempo di far perdere le loro tracce. Ma le cose sono andate diversamente. Il tempestivo intervento dei militari, agli ordini del comandante Antonio Corvino, ha evitato il peggio. I carabinieri hanno anche sequestrato due jammer che erano stati posizionati per schermare la rete e rendere impossibile ogni tipo di comunicazione.