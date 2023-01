La piccola Mia, nata il 30 maggio scorso, è morta a causa di un batterio letale all’età di otto mesi all’ospedale Salesi di Ancona. La sua morte ha causato uno choc per l’intera comunità di Pollenza, dove il sindaco ha proclamato il lutto cittadino e ha espresso la vicinanza della comunità alla famiglia Coppari-Maccari per la perdita della loro unica figlia. Tutto è iniziato dopo le feste di Natale quando Mia ha iniziato ad avere la febbre. I genitori, preoccupati per la salute della loro figlia, si sono subito rivolti ai sanitari che hanno voluto vederci chiaro. Così la piccola è ricoverata in ospedale, ma purtroppo con il passare dei giorni le sue condizioni sono peggiorate fino a quando non ha potuto combattere contro il batterio letale che l’ha colpita.

La morte di Mia ha causato un grande dolore alla famiglia, agli amici e all’intera comunità di Pollenza che non si aspettavano un finale così tragico per una bambina così giovane. La famiglia Coppari-Maccari ha chiesto privacy e rispetto durante questo difficile momento. La comunità di Pollenza si unisce nella preghiera per Mia e per la sua famiglia in questo momento di grande dolore.