I reflui di un allevamento di Striano, in provincia di Napoli, erano scaricati illegalmente sia sul suolo nudo sia nel sottosuolo in prossimità del fiume Sarno. Questo è quanto hanno scoperto i Carabinieri Forestali di Roccarainola e Marigliano, insieme al personale del servizio veterinario dell’ASL, durante un controllo. Il titolare dell’allevamento, un uomo di 60 anni del luogo, è finito denunciato alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata per questo reato. L’area in questione, di circa 100 metri quadrati, è posta sotto sequestro. Inoltre, gli animali privi di identificazione sono stati sottoposti a sequestro sanitario.

L’inquinamento delle acque e del suolo causato dai reflui di allevamenti è un problema grave per l’ambiente e la salute pubblica, e gli operatori sono tenuti a rispettare le leggi e le autorizzazioni per lo smaltimento dei reflui. I controlli da parte delle forze dell’ordine continueranno nei prossimi giorni