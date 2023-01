“Continuiamo a ricevere diverse segnalazioni con foto e video sulle precarie condizioni igienico-sanitarie nelle quali versano alcune aree di forte richiamo turistico come la Galleria Principe di Napoli e la centralissima piazza Mancini, porta d’ingresso della città per chi arriva alla stazione Centrale. Nel caso della Galleria, proprio di fronte all’ingresso del Museo archeologico nazionale, la situazione è ancor più grave visto l’accampamento sempre più consistente dei clochard in cerca di riparo dal freddo. Una condizione inaccettabile che necessita di misure immediate per offrire un ricovero dignitoso a queste persone per poi procedere con una pulizia radicale e con la rimozione dei rifiuti abbandonati”. Queste le parole del deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha ricevuto le segnalazioni con video e foto.

“A piazza Mancini l’inciviltà regna sovrana con rifiuti di vetro, plastica, residui di cibo e di giacigli di fortuna che restano per giorni in bella mostra. Un’immagine sicuramente poco edificante frutto della mancanza di spazzamento e raccolta rifiuti. Chiedo ad Asia un intervento immediato per riportare il decoro in questi luoghi evitando che, nel tempo, diventino vere e proprie discariche al centro della città”.