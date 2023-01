La statua del 1700 raffigurante Sant’Antonio Abate è tornata nella chiesa del 1100 dedicata a San Michele nel Comune di Pimonte dopo essere scomparsa da oltre 40 anni a causa del dissesto causato dal terremoto del 1980. La scoperta è avvenuta grazie al giovane e intraprendente sindaco Francesco Somma che l’ha ritrovata sul web e ne ha trattato la restituzione con l’antiquario che ne era in possesso. La statua è riconosciuta dagli anziani del paese grazie a un “segno particolare” sotto l’occhio sinistro della statua, un’effetto luminoso che dava l’impressione di una lacrima sulla guancia del santo.

Il sindaco ha lavorato per riacquistare la statua ma ha incontrato un intoppo, l’antiquario aveva appena concluso una vendita con un sacerdote siciliano e la statua era pronta a partire per una nuova collocazione. Tuttavia, un fatto “strano” ha permesso al sindaco di riacquistare la statua, che è interpretato come un “segno soprannaturale”.