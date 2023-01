La Juve Caserta, squadra di basket di serie B, ha denunciato un’aggressione subita dagli atleti della squadra al termine di una partita giocata e persa in Puglia contro la capolista Ruvo di Puglia. In un post sulla pagina Facebook della squadra, si legge che al termine della partita i giocatori sono aggrediti da un gruppo di delinquenti al rientro negli spogliatoi e all’interno di un’area esclusa ai non autorizzati dai regolamenti. La società denuncia come gli eventi sportivi spesso diventino teatro di violenze e come questo episodio apra riflessioni serie su come evitare queste situazioni.

Il post fa anche riferimento a quanto accaduto in precedenza a Pagani, dove i fan di casa hanno dato fuoco ad un bus di tifosi della Casertana e hanno avuto scontri con le forze dell’ordine. La società sottolinea che quanto accaduto lascia basiti e che farà tutto il possibile per attuare i doverosi atti di denuncia nei confronti di chi ha commesso queste vili azioni e di chi non ha fatto il necessario per impedirle.

La Juve Caserta dichiara di voler fare il possibile perché chi di dovere intervenga per i doverosi provvedimenti conseguenti e per garantire che simili scene non accadano nuovamente in futuro. La società esprime un forte senso di vergogna per quanto accaduto e invita a riflessione per evitare simili episodi di violenza negli eventi sportivi.