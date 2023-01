A Portici i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti un 19enne incensurato di Pollena Trocchia. Sono quasi le 2 di notte e i militari notano il giovane a corso Garibaldi. Il 19enne era all’interno della sua Citroen C1 quando dal finestrino ha ceduto una dose di marijuana in cambio di 20 euro ad un cliente appena arrivato. I carabinieri sono subito intervenuti e grazie alla perquisizione sono trovate altre 37 dosi della stessa sostanza stupefacente. La droga – nascosta sotto il rivestimento della leva del cambio – raggiungeva il peso di 90 grammi. Sequestrata anche la somma di 465 euro ritenuta provento del reato. L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio.

I carabinieri della stazione di Poggioreale hanno invece arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 37enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare è trovato in possesso di 10 dosi di hashish per complessivi 89 grammi. Erano in una camera da letto e in quantità sufficiente a far scattare le manette. L’uomo è stato portato in carcere ed è lì che attende giudizio.