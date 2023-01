I Carabinieri della Stazione di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, hanno denunciato per ricettazione un 47enne di Sant’Anastasia, già noto alle forze dell’ordine. La sua attività illecita è scoperta quando i militari lo hanno sorpreso mentre smontava una Jeep Renegade all’interno di un capannone industriale in Via Villa Felice, a Sant’Anastasia. Gli accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine hanno stabilito che l’autovettura era il frutto di un furto avvenuto l’8 gennaio precedente a Casoria. L’auto è restituita al legittimo proprietario, mentre il capannone è sotto sequestro.

Questo episodio mostra come la ricettazione sia un reato grave e come i Carabinieri lavorino per contrastarla e restituire le proprietà rubate alle loro legittime proprietà. Il sequestro del capannone utilizzato per la smontaggio dell’auto rubata sottolinea l’importanza della repressione anche degli strumenti utilizzati per commettere questi reati. Purtroppo episodi simili sono sempre più frequenti nei Paesi Vesuviani.