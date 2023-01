I Carabinieri della compagnia di Eboli hanno arrestato un uomo a Campagna, accusato di riciclaggio. L’uomo, che operava in un fondo agricolo, veniva sorpreso mentre smontava automobili di grossa cilindrata. Durante il controllo i militari hanno sequestrato parti di automobili già imballate per essere vendute, del valore di 200 mila euro. Le vetture erano state rubate nei giorni scorsi in una concessionaria di Campagna.

Il riciclaggio di beni è un reato previsto dall’articolo 648-bis del Codice Penale e consiste nella trasformazione, occultamento o alienazione di beni per farli apparire di provenienza diversa da quella illecita. L’uomo arrestato dovrà ora rispondere del reato di riciclaggio e sarà giudicato dalla magistratura. Inoltre, le parti sequestrate potrebbero essere restituite ai legittimi proprietari.