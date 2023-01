Estendere i divieti anche alle sigarette elettroniche e ai prodotti del tabacco riscaldato; allargare il divieto di fumo in altri luoghi all’aperto in presenza di minori e donne in gravidanza; stop alle sale per fumatori nei locali chiusi. È la stretta che il Governo prepara contro ai danni dei fumatori. Ad illustrarla è il ministro della Salute Orazio Schillaci, che nell’audizione in Commissione Affari sociali alla Camera spiega che il Governo intende «affrontare la prevenzione e il contrasto del tabagismo, tuttora la principale causa di morbosità e mortalità prevenibile in Italia, per conseguire l’obiettivo sfidante del Piano europeo contro il cancro 2021 di creare una “generazione libera dal tabacco”, nella quale meno del 5% della popolazione consumi tabacco entro il 2040».

Schillaci affronta poi il problema della la carenza di farmaci che riguarda «30 medicinali. Seguiamo la questione e c’è un tavolo aperto». All’Adnkronos Salute il ministro spiega che «una comunicazione allarmistica sta spingendo a fare scorte».