Il portavalori ribaltato lungo la A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Petina e Polla ha causato notevoli ritardi per il traffico in direzione sud. La Polizia stradale ha dovuto deviare il traffico su strade secondarie per consentire i soccorsi e i tecnici dell’Anas hanno dovuto lavorare per rimuovere il mezzo incidentato e ripristinare la viabilità. I vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, guidati dal caposquadra Bruno Mangieri, hanno anche dovuto intervenire per estrarre le persone ferite dal portavalori e metterle in sicurezza. Le due persone ferite sono trasferite all’ospedale di Polla per ricevere le cure necessarie. La causa dell’incidente è ancora in fase di indagine, ma si ipotizza che possa essere causata da una perdita di controllo del veicolo a causa di una forte pioggia che ha imperversato nella zona al momento dell’incidente.

Un altro incidente dunque lungo la A2 del Mediterraneo dopo il mezzo che trasportava arance che si è ribaltato il giorno precedente causando altri due feriti sempre soccorsi e portati in ospedale.