E’ l’una di notte in Via Nuova Marina ed un 21enne sta parcheggiando la sua auto. E’ probabilmente stanco dopo una lunga giornata lavorativa e non vede l’ora di tornare a casa per riposare. Improvvisamente, due uomini si avvicinano e si offrono di parcheggiare l’auto al posto suo. Il giovane, probabilmente sollevato dall’offerta, accetta e scende dall’auto. Ma la sua generosità e fiducia saranno premiate con la crudeltà. Uno dei due uomini, di circa 40 anni, prende il posto di guida e il complice, fino a quel momento appartato, sale in macchina e l’auto parte. Il 21enne si rende conto di essere stato vittima di un furto e chiama immediatamente il 112 per chiedere aiuto.

I carabinieri della compagnia Napoli Stella sono stati tempestivi nelle loro ricerche. Poco dopo, notano un’auto che percorreva a forte velocità Via Ferrara in direzione Corso Novara. Dopo aver individuato la targa, che risultava essere quella dell’auto rubata al 21enne, i Carabinieri hanno iniziato un inseguimento. L’auto è finita bloccata e i due ladri, il 35enne Angelino Bennardo di Caivano e il 40enne Massimo Altieri di Casoria, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati. Adesso si trovano nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.