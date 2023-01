Nel tardo pomeriggio di oggi, a Napoli, nel parco dell’ospedale Cardarelli, c’e’ stato un suicidio. Un ragazzo 23enne si e’ lanciato da una scala di servizio di un edificio di uno dei padiglioni. Nonostante gli interventi tempestivi, tutti i soccorsi si sono rivelati inutili. I primi riscontri effettuati dall’autorita’ giudiziaria in collaborazione con l’ospedale hanno evidenziato che il ragazzo non era collegato all’attivita’ del Cardarelli; non si tratta di un paziente, ne’ di parente, ne’ di dipendente o tirocinante. L’azienda ospedaliera esprime il suo cordoglio alla famiglia.

Da chiarire le cause del gesto estremo e perché abbia scelto proprio l’ospedale Cardarelli per togliersi la vita visto che non aveva alcuna attinenza con la struttura ospedaliera dove ha deciso di lanciarsi nel vuoto. Purtroppo, alla fine, per il 23enne non c’era già più nulla da fare.