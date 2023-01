Il dramma si è consumato ieri sera, quando un giovane di soli 26 anni ha perso la vita lanciandosi nel vuoto. I medici del 118 che sono arrivati sul posto hanno poi accertato che si trattava di un episodio tragico che ha sconvolto i cittadini della comunità. Il sindaco della città, Raffaele Bene, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia del giovane attraverso un post sui social, dichiarando di sentirsi parte di quella comunità sia nei momenti felici che in quelli più duri. Il sindaco ha espresso il suo dolore come padre di famiglia, prima che come rappresentante istituzionale, e ha invitato i cittadini a essere vicini alla famiglia del giovane con un pensiero, un gesto, una preghiera.

Il motivo che ha spinto il giovane a compiere questo gesto estremo rimarrà per sempre un mistero, e il sindaco ha chiesto che siano rispettati i sentimenti del ragazzo unico e che i suoi motivi siano lasciati nascosti nell’animo sensibile del giovane. La morte del giovane ha lasciato un grande vuoto nella comunità e ci ricorda l’importanza di essere sempre presenti e solidali con chi ci circonda, soprattutto in momenti di difficoltà.