Addio ad Alessio Buonomo, 16 anni, era malato da tempo. Il baby tifoso del Napoli finì al centro delle cronache dopo essere finito bullizzato sui social a causa della sua forma causata da una malattia che si portava addosso sin da piccolo e che poi ha causato il decesso nella giornata di ieri. Il ragazzo viveva con la famiglia ai Quartieri Spagnoli e già qualche anno fa era diventato, purtroppo, molto conosciuto per la vicenda che stava vivendo. Ammalato, infatti, era riuscito ad entrare sul terreno di gioco del Napoli accompagnando i calciatori. I soliti hater avevano subito fatto notare sui social la sua forma fisica, bullizzandolo a lungo.

Purtroppo ieri quella stessa malattia l’ha definitivamente strappato alla vita in giovanissima età. Il Napoli calcio prese a cuore la vicenda e dopo l’ingresso in campo con i suoi beniamini arrivò anche l’invito a Castel Volturno per incontrare i calciatori durante un allenamento. Ai tempi sulla panchina azzurra c’era Carlo Ancelotti.