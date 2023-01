Il Servizio Civile Universale ha pubblicato un bando per 71.550 posti per operatori volontari. I posti sono distribuiti tra 2.989 progetti in Italia (70.358 posti) e 1.192 posti per progetti all’estero. La domanda per partecipare al bando può essere inviata entro le ore 14 di venerdì 10 febbraio 2023. I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali o un monte ore annuo che varia tra 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e 765 ore per i progetti di 8 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana.

Per quanto riguarda la retribuzione, gli operatori volontari riceveranno un assegno mensile di € 444,30, ma questo importo potrebbe essere più alto sulla base della variazione accertata dall’ISTAT. Il servizio civile universale rappresenta un’ottima opportunità per i giovani di acquisire esperienza lavorativa e di mettersi a disposizione della comunità, sia in Italia che all’estero.