Poste Italiane sta lanciando un ambizioso progetto chiamato “Polis – Casa dei Servizi digitali”, che mira a trasformare gli uffici postali in Sportelli Unici digitali di prossimità attivi 24 ore su 24. Il piano prevede la ristrutturazione di 465 Comuni in Campania, 42 dei quali nella provincia di Napoli, per offrire servizi della Pubblica Amministrazione ai cittadini. Il progetto è presentato in una nota come un modo per favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e superare il digital divide nei piccoli centri. Lunedi prossimo, a Roma, Poste Italiane presenterà il progetto e ha invitato 7000 sindaci da tutta Italia dei Comuni interessati, tutti sotto i 15mila abitanti, compresi i 465 della Campania.

La trasformazione degli uffici postali in Sportelli Unici digitali di prossimità rappresenta un passo importante verso una maggiore efficienza e accessibilità dei servizi pubblici per i cittadini delle aree rurali e dei piccoli centri. Ci si aspetta che questo progetto aiuti a migliorare la qualità della vita delle persone e a creare nuove opportunità economiche nei Comuni coinvolti.