I Carabinieri della stazione di Tufino hanno sequestrato un’area all’interno di una fabbrica dismessa di Via Olivella a Casamarciano a causa di sversamenti di liquidi altamente inquinanti. L’area sequestrata è di 30 metri quadri e 28 taniche di grandi dimensioni contenenti questi liquidi sono state trovate all’interno. Le indagini sono in corso per determinare la provenienza dei rifiuti pericolosi e accertare se ci sono state violazioni delle leggi ambientali.

E’ importante che siano individuate le responsabilità per questi illeciti perché gli sversamenti di rifiuti pericolosi possono causare danni irreparabili all’ambiente e alla salute umana. Inoltre, si stanno valutando le misure necessarie per rimuovere i rifiuti pericolosi e ripristinare l’area.