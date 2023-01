A causa della proroga dell’allerta meteo, anche domani mercoledì 18 gennaio le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private resteranno chiuse, così come i cimiteri comunali e i parchi urbani, nei comuni di Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano. Lo hanno stabilito con apposita ordinanza i sindaci Ciro Buonajuto (Ercolano), Vincenzo Cuomo (Portici) e Giorgio Zinno (San Giorgio a Cremano). Chiuse domani anche le scuole a Poggiomarino così come a San Giuseppe Vesuviano, ma per quest’ultima era già tutto previsto da ieri.

In un video sulla pagina facebook il sindaco di Ercolano Buonajuto che è anche vicepresidente nazionale dell’Anci, dice: “Anche domani ci sarà allerta meteo quindi le scuole rimarranno chiuse. Invito tutti a prestare la massima attenzione. E ai più giovani voglio chiedere di rimanere in casa a studiare. L’ allerta meteo non è un giorno di festa. Quindi, qualche ora in più sui libri e qualche ora in meno con lo smartphone tra le dita oppure davanti al televisore”.