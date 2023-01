Scossa di terremoto ieri nell’area flegrea, è la più forte dell’ultimo periodo legata al fenomeno del bradisismo. La magnitudo è di 2.0 ma era molto superficiale ed ha spaventato la popolazione di Pozzuoli e le zone limitrofe. Il bradisismo è un fenomeno geologico caratterizzato dalla sollevamento del terreno in determinate aree. Ciò può essere causato da una varietà di fattori, tra cui l’attività vulcanica e la risalita di acqua sotterranea. L’area flegrea è nota per essere una zona ad alto rischio per questo tipo di fenomeno a causa della Solfatara. Le case si sono “mosse” eccome, i vetri in forte fibrillazione, ma non si lamentano danni a persone, edifici e strade.

Polizia Municipale preposta e volontari della Protezione Civile, allertati, hanno svolto tempestivi controlli in tutto il territorio, col “pesante” evento sismico, legato anch’esso alla grave crisi bradisismica in atto da anni, che è avvertito fino ai quartieri napoletani di Agnano-Bagnoli, Soccavo e Fuorigrotta e nei comuni limitrofi.