Ancora scontri violenti nel mondo del calcio. I fatti nel pomeriggio a Pagani, in provincia di Salerno, durante la partita di Serie D tra la squadra di casa, la Paganese, e la Casertana. Gruppi di ultras delle due squadre si sono scontrati non lontano dallo stadio “Marcello Torre”. La situazione è peggiorata quando i tifosi hanno dato alle fiamme un pullman, completamente distrutto nell’incendio. Fortunatamente, al momento dell’assalto non c’erano persone a bordo del pullman. Le fiamme hanno anche causato lievi danni a un palazzo vicino. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio e i Carabinieri hanno cercato di evitare ulteriori scontri tra le tifoserie. Nonostante la violenza, la partita è continuata regolarmente e si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, la Paganese.

Questi episodi di violenza tra tifosi sono inaccettabili e minano la sicurezza e l’integrità delle persone e delle proprietà. E’ necessario che le autorità prendano provvedimenti per evitare questi episodi e garantire la sicurezza degli spettatori durante le partite di calcio.