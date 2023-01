Ecco l’elenco trasmesso dalla FIGISC Campania, Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, reso noto su richiesta della Prefettura, inerente gli impianti di distribuzione carburante che garantiranno i servizi minimi essenziali su rete della viabilità ordinaria urbana ed extraurbana in occasione della chiusura programmata a partire dalle ore 19 della giornata odierna fino alle ore 7 del 26 gennaio prossimo.

Impianti di Napoli e provincia

Impianti della rete autostradale

Si comunica, altresì, che il servizio sarà garantito anche dagli impianti a gestione diretta delle compagnie petrolifere, dagli impianti non presidiati automatizzati e da alcune stazioni cosiddette “no logo” che non aderiscono alla Fegica ed alla Figisc/Ainsa – Confcommercio.

Si pubblica, inoltre, l’elenco delle aree di servizio interessate dalla turnazione e tenute a garantire l’erogazione sulla rete autostradale, trasmesso dalla Regione Campania in data odierna.