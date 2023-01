Secondo le prime informazioni, entrambi gli uomini sarebbero in condizioni gravi. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità competenti, che stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto. La chiusura dell’Ofantina ha causato lunghe code e rallentamenti nel traffico nella zona, e i conducenti sono stati invitati a cercare alternative per evitare la zona. Ieri il grave incidente frontale tra Montella e Lioni con i pompieri intervenuti per estrarre i due feriti dalle lamiere accartocciate.

L’Ofantina è una strada importante per il collegamento tra le province di Avellino e Potenza, e gli incidenti stradali purtroppo sono una costante lungo questa tratta. E’ importante che gli automobilisti siano sempre vigili e rispettino le regole del codice stradale, per evitare situazioni pericolose e tragiche come questa. Speriamo che gli uomini coinvolti nell’incidente si riprendano presto e che le autorità indaghino sulla causa dell’incidente per prevenire futuri incidenti simili.