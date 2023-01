Due giovani uomini di 22 e 30 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto all’alba di oggi ad Andria, in Puglia. Sette le persone ferite, tutte giovani tra i 18 e i 22 anni, alcune delle quali sono in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale che collega la città a Trani e ha coinvolto tre autovetture. Le vittime erano entrambe di Andria, mentre le altre persone ferite sono state trasportate in ospedali della zona con prognosi riservata. Non è ancora chiaro quali siano le cause dell’incidente e le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La tragedia ha scosso la comunità di Andria, che si è unita nel lutto per la perdita di due giovani vite. Sono Alessio Beneloucif di 30 anni e Giuseppe Matera di 22, entrambi di Andria, le vittime dell’incidente stradale.

Secondo quanto riferito dalle autorità, l’incidente sarebbe stato causato da una perdita di controllo della vettura sulla quale viaggiavano le vittime, che si è schiantata contro un altro veicolo, causando poi il coinvolgimento di un terzo mezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato le vittime e i feriti negli ospedali della zona.