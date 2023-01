È morto il carabiniere della provincia di Caserta Vincenzo Testa, 46enne, rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente avvenuto tra un Suv compatto e un’utilitaria. Il militare era residente a Capriati al Volturno, ma prestava servizio a Roma. L’impatto sarebbe avvenuto frontalmente sulla Statale Casilina 6 Dir, tra Venafro, in provincia di Isernia, e San Pietro Infine, nel Casertano. Nel tragico schianto è rimasto ferito anche l’altro automobilista che è stato ricoverato all’ospedale “Veneziale” di Isernia, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti gli uomini della polizia stradale, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Il 46enne è praticamente morto sul colpo. Lutto a Capriati a Volturno: «Proclamerò il lutto cittadino nel giorno dei funerali», ha annunciato Rocco Marcaccio, sindaco della cittadina casertana.