Un triste incidente quello che ha portato alla morte di un giovane operaio di 22 anni a Caivano, in provincia di Napoli. L’incidente si è verificato intorno alle 8.30 nella zona industriale di un’azienda, l’ M&C, dove i carabinieri della locale Compagnia sono intervenuti immediatamente. La vittima, originaria di Marcianise in provincia di Caserta, è morta dopo essere rimasta schiacciata da un bancale, secondo una prima e sommaria ricostruzione dei fatti. Sul luogo dell’incidente sono chiamati anche i vigili del fuoco per effettuare le operazioni di soccorso.

La causa dell’incidente è ancora da accertare e saranno effettuate tutte le verifiche del caso per capire le cause e se ci sono eventuali responsabilità. Questa tragica notizia ci ricorda l’importanza della sicurezza sul lavoro e l’esigenza di prevenire gli incidenti che possono causare danni irreparabili alle persone e alle loro famiglie.