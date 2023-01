La Regione Campania sta attualmente affrontando condizioni meteorologiche difficili, con neve che si attesta a quote superiori ai 400-500 metri e accumuli al suolo da deboli a moderati in alcune zone. La Protezione Civile della Regione ha lanciato un appello ai Sindaci dei vari Comuni, chiedendo loro di prestare la massima attenzione alla situazione attuale, in considerazione delle forti precipitazioni degli ultimi giorni e dell’allerta Arancione attualmente in vigore.

Inoltre, si raccomanda di mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e di adottare tutte le misure necessarie per prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni meteorologici previsti, in linea con i piani di protezione civile dei vari Comuni. È importante tenere presente che i fenomeni di dissesto idrogeologico possono verificarsi anche in assenza di piogge, pertanto è fondamentale essere sempre pronti e preparati ad affrontare eventuali emergenze.