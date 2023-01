I poliziotti del reparto di Polizia Investigativa Centrale della polizia locale hanno effettuato un “blitz” contro la vendita illecita di merce contraffatta a Piazza Garibaldi, sequestrando oltre 150 articoli, tra calzature, borse, borselli e capi di abbigliamento, recanti marchi contraffatti di note aziende nazionali ed estere. Questa operazione fa parte di un’attività di prevenzione e repressione volta a combattere questo tipo di commercio illegale.

Durante i controlli nelle zone di Corso Umberto, Corso Novara, Porta Nolana e della Stazione Centrale, gli agenti hanno anche sorpreso due parcheggiatori abusivi in via Pietravalle. I due individui sono denunciati alla Procura della Repubblica per la reiterazione dell’illecito e, per uno di loro, per l’omesso rispetto del divieto di allontanamento dal Comune di Mugnano di Napoli.