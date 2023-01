Ad Ariano Irpino, nel corso della notte, si è vissuto un momento di forte apprensione per la scomparsa di una ottantenne ricoverata presso l’ospedale della Città del Tricolle. La signora, infatti, si è allontanata volontariamente dalla struttura sanitaria indossando solo una vestaglia e senza scarpe, facendo perdere le proprie tracce. Immediatamente i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino hanno intrapreso le ricerche per rintracciare la donna. Fortunatamente, le ricerche sono coronate dal successo e l’anziana è stata trovata sana e salva, nonostante la temperatura esterna vicina allo zero. La signora è subito riaccompagnata presso l’ospedale arianese, dove l’hanno sottoposta a una visita medica.

La motivazione che ha spinto la donna ad allontanarsi dalla struttura sanitaria non è ancora nota. La vicenda, tuttavia, ha destato preoccupazione tra i familiari della signora e tra i responsabili dell’ospedale, che hanno subito attivato le procedure di emergenza per rintracciare la donna.

I Carabinieri, nel corso delle ricerche, hanno svolto un lavoro eccellente, dimostrando ancora una volta la loro professionalità e la loro dedizione nei confronti della comunità. La ritrovamento della signora in buono stato di salute è un risultato importante, che ha permesso di tirare un sospiro di sollievo a tutti coloro che hanno seguito con apprensione la vicenda.

La signora, adesso, sta riposando presso l’ospedale arianese, dove sta ricevendo le cure necessarie. I familiari e i responsabili dell’ospedale stanno monitorando costantemente la sua situazione, e hanno confermato che la donna sta riprendendo lentamente le forze.

Questa vicenda dimostra ancora una volta l’importanza di garantire la sicurezza e il benessere degli anziani, che spesso necessitano di cure e attenzioni speciali. La comunità arianese attende ora ulteriori notizie sulla vicenda e si augura che la signora possa riprendersi presto e tornare a casa in salute.