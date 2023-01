La direzione generale dell’Asl Salerno ha stabilito che l’ospedale di Scafati può riaprire le sue porte ai pazienti non affetti da Covid-19. Con una nota pubblicata il 18 gennaio, si è stabilito che dieci dei 24 posti letto dell’ospedale saranno riservati a questi pazienti. Malgrado la riapertura ai pazienti non Covid, il presidio sanitario di via Passanti resta un ospedale Covid, con 14 posti letto dedicati ai pazienti positivi con compromissione respiratoria. Tra questi, 4 posti letto sono riservati a Rianimazione/Terapia intensiva. Tuttavia, ci saranno anche 10 posti letto dedicati alla degenza Area medica non Covid/Malattie Infettive, garantendo così la possibilità ai pazienti non Covid di essere curati all’interno dell’ospedale.

La riapertura dell’ospedale per pazienti non Covid è un segnale positivo per la comunità, che può tornare a sfruttare i servizi sanitari nella zona in modo sicuro e affidabile.